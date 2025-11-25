Paikallisuutiset
Ylivieskan kulupuoli pysyi hallinnassa, mutta tulojen pudotus johti 2,5 miljoonan miinukseen: ”Lainanotto on ainoa keino”
Ylivieskan kaupungin tulos on painumassa kuluvana vuonna noin 2,5 miljoonaa euroa tappiolle. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että talousarviomuutos katettaisiin lainalla.
Ylivieskan tämän vuoden tulos näyttää sukeltavan entisestään kuluvana vuonna. Muutokset talousarvioon kuvaavat muun muassa kaupungin tulopohjan tänä vuonna kokemia iskuja.
Kaupungin heikosti toteutunut verokertymä ja vuokratulojen pudotus, hankkeiden ja investointien pienet määrärahamuutokset sekä li