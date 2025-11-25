Paikallisuutiset

Ylivieskan kulupuoli pysyi hallinnassa, mutta tulojen pudotus johti 2,5 miljoonan miinukseen: ”Lainanotto on ainoa keino”

Ylivieskan kaupungin tulos on painumassa kuluvana vuonna noin 2,5 miljoonaa euroa tappiolle. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että talousarviomuutos katettaisiin lainalla.

Ylviieskan kaupungin suurin talonrakennusinvestointi on kuluvana vuonna ollut terveyskeskuksen korjaustyöt. Talousarvion investointiosa koski pieneltä osin myös terveyskeskusta. Kuva: Pirjo Kunelius
Ylivieskan tämän vuoden tulos näyttää sukeltavan entisestään kuluvana vuonna. Muutokset talousarvioon kuvaavat muun muassa kaupungin tulopohjan tänä vuonna kokemia iskuja.

