Muualta Hillasta: Villasukkakävelyssä läsnäolo syntyy jalkojen kautta – Toimittaja testasi pureeko pakkanen

Hyvinvointi
Luonnossa liikkumisen lajina villasukkakävely on vielä melko uusi. Sen tarkoituksena on rauhoittua ja keskittyä tuntemaan maa jalkojen alla.
Pyhätunturin huipulla laskettelurinteiden juuressa saa pitää karvalakista kaksin käsin kiinni. Kun vihdoin päihittää navakan tuulen, tekisi mieli painaa koko lakki leukaan asti, niin kova on pohjoisen pakkasen puraisu poskilla.
Heidi Karnaattu ei ole vallitsevista keliolosuhteista moksiskaan. Hän vet