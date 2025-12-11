Paikallisuutiset
Onko joulupukki demari? – Ylivieskan valtuutetut hupsuttelivat pöntössä
Tekoälyä, runonlausuntaa ja joulumieltä. Ne eivät tule ensimmäisenä mieleen budjettivaltuustosta. Ylivieskan kaupunginvaltuuston vuoden tärkein kokous ei ollut kuitenkaan pelkkää eurojen viilaamista.
Ennen kuin tiukka talousarvio käsiteltiin ja lyötiin lukkoon, salissa kuultiin yllättäviä puheenvuoroja, joista oli vakavuus kaukana. Osa valtuutetuista luotti perinteiseen retoriikkaan, mutta puhujapöntöstä kuultiin myös runonlausuntaa sekä tekoälyllä luotu puhe.
Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt