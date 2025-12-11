Paikallisuutiset

Onko joulupukki demari? – Ylivieskan valtuutetut hupsuttelivat pöntössä

Ei ollut vakavia kasvoja vuoden viimeisessä valtuustossa, kun ylivieskan valtuustoryhmien edustajat kävivät vuorollaan puhujapöntössä. SDP:n Jouni Tapio käytti apunaan tekoälyä. Kuva: Jenni Kankaanpää

Tekoälyä, runonlausuntaa ja joulumieltä. Ne eivät tule ensimmäisenä mieleen budjettivaltuustosta. Ylivieskan kaupunginvaltuuston vuoden tärkein kokous ei ollut kuitenkaan pelkkää eurojen viilaamista.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Ennen kuin tiukka talousarvio käsiteltiin ja lyötiin lukkoon, salissa kuultiin yllättäviä puheenvuoroja, joista oli vakavuus kaukana. Osa valtuutetuista luotti perinteiseen retoriikkaan, mutta puhujapöntöstä kuultiin myös runonlausuntaa sekä tekoälyllä luotu puhe.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt