Viikon kuva: Jokimaisema rauhoittaa – Lähetä kuva tai video toimitukseen näillä ohjeilla

Mustavalkoista talvimaisemaa jokirannasta. Kuva: Ulla Maija Miettilä, Ylivieska

Tätä kuvaa katsoessa on hyvä hiljentyä joulukiireiden keskellä. Ehkä jokikin valmistautuu joulun viettoon, virta tyyntyy ja rauhoittuu.

Näitkö jotain luonnossa jotain kiinnostavaa? Otitko kuvan metsäneläimestä tai löysitkö kenties jalanjäljen?

Kalajokilaakso julkaisee lukijoidensa ottamia kuvia ja videoita. Voit lähettää meille niitä myös asioista, joihin toivoisit toimituksen kiinnittävän huomiota. Lähetä meille vain sellaisia kuvia tai videoita, jotka olet itse ottanut.

Lähetä kuva täältä.