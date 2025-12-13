Paikallisuutiset

Kärkkäisen verkkokaupasta lähtee joulun alla jopa 10 000 pakettia päivässä – Katso video: Ylivieskassa on jalkapallokentän kokoinen logistiikkakeskus, jossa työskentelee 80 robottia

Verkkokauppajohtaja Janne Kärkkäinen seuraa, miten pakkausautomaatti madaltaa laatikon sopivaksi ja liimaa kannen päälle. Kuva: Jukka Lehojärvi
Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kärkkäisen logistiikkakeskus on hurja näky. Robotit työskentelevät automatisoidun varaston ylimmässä kerroksessa liikkuen vikkelästi ruudukon muodostavia kiskoja pitkin.

Ohitse kiitää robotti numero 80. Niin monta robottia on tällä hetkellä töissä verkkokaupassa.

Ne hakevat tilauksen tuotteet sisältäv

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä