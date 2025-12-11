Paikallisuutiset

”Sama peruste Oulaskankaalla riski, mutta OYS:ssa ongelmaton” – Aluevaltuutetut eivät purematta niele Oulaskankaan päiväkirurgian mahdollista lopettamista

Tiedustelimme Pohteen eteläosan aluevaltuutetuilta, mitä he ajattelevat Oulaskankaan päiväkirurgian mahdollisesta lopettamisesta, millaisena he näkevät viranhaltijoiden valmistelutyön ja kokevatko he, että aluevaltuutetuilla on valtaa päättää Pohteen asioista.

Ensi maanantaina kokoontuvalle Pohteen hyvinvointialueen aluevaltuustolle esitetään talousarvion hyväksymistä. Budjetissa on kirjaus, jonka mukaan päiväkirurgiset leikkaukset Oulaskankaan ja Raahen sairaaloista uhkaavat loppua kokonaan ensi vuoden toisella puoliskolla, koska Pohde ei ole siihen vara