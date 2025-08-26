Paikallisuutiset

Ylivieskan kaupungin vuokratuloihin 1,2 miljoonan euron vähennys ‒ ”Palautamme liikasuoritukset Pohteelle tänä vuonna”

Kaupungin taloudessa näkyy tänä vuonna Pohteelle palautettava 1,2 miljoonan euron liikasuoritus.

Maksettuja vuokria oikaistaan myös rakennustöiden vuoksi. Terveyskeskuksen hammashoitolassa on juuri nyt meneillään korjaustyöt. Kuva: Viivi Mustiala

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaupunki on neuvotellut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa tilojensa vuokrasopimuksista jo pitkään. Sopimusta ei ole kuitenkaan syntynyt ja siksi tähän asti esimerkiksi terveyskeskuksen vuokrien laskutus on tapahtunut vanhan Kallion aikaisen sopimuksen mukaan.

Uusien sopimusten olisi p