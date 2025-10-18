Ihmiset

Olli Lindelä ja Hanna Maaria Ruotanen tunnustautuvat sielunkumppaneiksi. Kuva: Minna Mustonen

Vihkisormukset Kokkolasta, häät Alavieskassa - Merijärvisen rakkausparin unelmahäät nähdään televisiossa

Kultasepänliike Hanna Niemi palvelee hääpareja Kokkolassa. Tällä kertaa ilmassa oli ihan moninkertaista ihanaa, hauskaa ja mukavaa säpinää.

Kalajokilaakso

Kokkolalaisen kultasepänliikkeen kauniissa tiloissa on mukavaa hytinää, kun Hanna Maaria Ruotanen ja Olli Lindelä valitsevat sormuksiaan ja ympärillä pyörii kuvaaja. Paitsi, että toisiinsa upporakastunut pari valitsee Lotta Salon avustamana rakkauden sinetiksi vihkisormuksia, meneillään on kuvaukset

