Ihmiset
Vihkisormukset Kokkolasta, häät Alavieskassa - Merijärvisen rakkausparin unelmahäät nähdään televisiossa
Kultasepänliike Hanna Niemi palvelee hääpareja Kokkolassa. Tällä kertaa ilmassa oli ihan moninkertaista ihanaa, hauskaa ja mukavaa säpinää.
Kokkolalaisen kultasepänliikkeen kauniissa tiloissa on mukavaa hytinää, kun Hanna Maaria Ruotanen ja Olli Lindelä valitsevat sormuksiaan ja ympärillä pyörii kuvaaja. Paitsi, että toisiinsa upporakastunut pari valitsee Lotta Salon avustamana rakkauden sinetiksi vihkisormuksia, meneillään on kuvaukset