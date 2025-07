Paikallisuutiset

”Toisen omaisuuden rikkominen ei ole koskaan harmitonta” - Poliisi ottaa kantaa postilaatikkovandalismiin

Jari Hakalahden postilaatikko Toivonpuistossa kolhittiin heinäkuun alkupuolella. Kuva: Viivi Mustiala

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Ylivieskassa on viime viikkoina rikottu postilaatikoita siinä määrin, että poliisille on tehty asiasta jo kolme rikosilmoitusta. Koko Oulun poliisilaitoksen alueella vastaavia tapauksia on tullut ilmi viisi, mutta eniten vahinkoa on aiheutettu juuri Ylivieskassa, kertoo rikosylikonstaapeli Hannu Lap