Ihmiset
Tekoäly hävisi Törmälässä: Vain ihminen näki ja kuuli kaiken – Mutta kumpi jätti roskan luontoon?
Toimitus dokumentoi luonnosta löydettyjä roskia ja vertaili, miten kolme eri tekoälyohjelmaa analysoivat kuvan. Testi paljasti, mitä koneet eivät voi ymmärtää.
Kyltti seisoo polun varressa kuin vartija, ja sen viesti on selvä. Silti aivan pienen matkan päässä lojuu limsapullo ja karkkipaperi.
Tämä retkikohde on suosittu, ja se näkyy polun kuluneessa pinnassa. Silti roskia on vähän, mikä ilahduttaa. Yksittäiset roskat erottuvat tästä maisemasta kuitenkin kui