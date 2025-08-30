Tapahtumajutut
Tassut johtavat kotona ja kentällä – Poliisikoirat ja vanhempi konstaapeli Toni Laakso elävät symbioosissa
Koiranohjaajan työ ei pääty asemalle – se tassuttelee mukana kotiin. Työ vaatii usein vuosien, jopa vuosikymmenien sitoutumista. Se näkyy alan vähenevässä vetovoimassa, mistä kannetaan huolta. Koiran nenä on edelleen korvaamaton viikoittain esiintyvissä tehtävissä.
Poliisikoiraohjaajiksi ei enää haluta yhtä paljon kuin ennen.
– Ennen tähän työhön haluttiin enemmän. Nykyään kun paikkoja on auki, niin hakemuksia tulee aika vähän.
Ilmiötä selittänee osittain laajemminkin näkyvä trendi. Nuoret ovat urakeskeisempiä ja suunnittelevat tulevaisuuttaan aiempaa tarkemmin.