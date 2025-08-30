Tapahtumajutut

Tassut johtavat kotona ja kentällä – Poliisikoirat ja vanhempi konstaapeli Toni Laakso elävät symbioosissa

Vanhempi konstaapeli Toni Laakso tehnyt työskennellyt koiranohjaajana 16 vuotta. Kotona asuu tällä hetkellä kaksi virkakoiraa: 9-vuotias Eppu ja reilun vuoden ikäinen Nitro. Kuva: Jenni Kankaanpää

Koiranohjaajan työ ei pääty asemalle – se tassuttelee mukana kotiin. Työ vaatii usein vuosien, jopa vuosikymmenien sitoutumista. Se näkyy alan vähenevässä vetovoimassa, mistä kannetaan huolta. Koiran nenä on edelleen korvaamaton viikoittain esiintyvissä tehtävissä.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Poliisikoiraohjaajiksi ei enää haluta yhtä paljon kuin ennen.

– Ennen tähän työhön haluttiin enemmän. Nykyään kun paikkoja on auki, niin hakemuksia tulee aika vähän.

Ilmiötä selittänee osittain laajemminkin näkyvä trendi. Nuoret ovat urakeskeisempiä ja suunnittelevat tulevaisuuttaan aiempaa tarkemmin.