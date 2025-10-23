Paikallisuutiset

”Tarinani on hurja: Päihderiippuvuuteni lähti liikkeelle lääkkeistä” - Tosielämän kokemus Ylivieskasta mukana tv-sarjassa

Nyt Jouko Pesämaa auttaa takaisin elämänsyrjään kiinni kohtalotovereita

Kalajokilaakso

Marraskuun aikana MTV 3:lla ja Katsomossa nähtävässä kolmiosaisessa Mielten vuoro -tv-sarjassa nähdään myös ylivieskalaisväriä. Sarjassa pureudutaan saunan lauteilla miesten mieltä painaviin asioihin psykoterapeutti Jouni Pölösen johdolla.

