”Tarinani on hurja: Päihderiippuvuuteni lähti liikkeelle lääkkeistä” - Tosielämän kokemus Ylivieskasta mukana tv-sarjassa
Nyt Jouko Pesämaa auttaa takaisin elämänsyrjään kiinni kohtalotovereita
Marraskuun aikana MTV 3:lla ja Katsomossa nähtävässä kolmiosaisessa Mielten vuoro -tv-sarjassa nähdään myös ylivieskalaisväriä. Sarjassa pureudutaan saunan lauteilla miesten mieltä painaviin asioihin psykoterapeutti Jouni Pölösen johdolla.
Kolmannessa jaksossa 23. marraskuuta ohjelmassa puhutaan riip