Pohde selvittää saataisiinko Sipilän tiloista lastensuojeluyksikkö – Aikataulu vielä auki

Pohde lisää omaa palvelutuotantoaan lastensuojelun sijaishuollossa sekä säästöjen toivossa että toiminnallisista syistä.

Niemelänkylällä jokivarressa sijaitsevan Sipilän palvelukeskuksen rakennus on Ylivieskan kaupungin omistuksessa. Kuva: Ismo Kunelius
Kalajokilaakso

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde suunnittelee lastenkodin perustamista Ylivieskaan entisen Sipilän palvelukeskuksen tiloihin.

Ikäihmisten palvelukeskuksen toiminta loppui elokuussa 2024, ja Pohteelta kerrottiin jo keväällä 2024, että tiloihin tulisi jatkossa mahdollisesti lastensuojeluyksikkö

