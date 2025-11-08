Kulttuuri
Paikalliset kummitustarinat vievät Sievin tervahaudalta Ylivieskan maantielle, mutta kummitteli Ojakylällä ja Rautiossakin – Kuuntele hyytäviä tarinoita
Ylivieskan kirjastossa palattiin taannoin aikaan, jolloin Pelsepuupit kolistelivat torpissa ja musta ukko nauroi riihen pimeydestä. Kummitustarina -tapahtuma sai kirjastonväen iloksi jättisuosion, mistä kertoi ennen tapahtuman alkua ulos asti yltävä jono.
Kirjaston hyllyjen välissä heräsivät jälleen eloon ja osaksi elävää muistia monet tutut tarinat, mutta myös vähemmän tunnetut mysteerit paikallisista kummituksista, jotka ovat aikoinaan kulkeneet Kalajokilaakso-lehden palstoilla, säilyneet sukupolvelta toiselle kerrottuina tarinoina sekä tallennettu