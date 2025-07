Paikallisuutiset

Monttujen aika on ohi - Savontien kiertoliittymä korjataan perusteellisesti

Savontien kiertoliittymän kautta ajaa päivittäin runsaasti autoja. Moni on somekeskusteluissa miettinyt, kestääkö oma auto monttujen läpi ajamisen. Kuva: Viivi Mustiala

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Ylivieskassa Savontien varrella sijaitseva kiertoliittymä on ollut pitkään autoilijoiden harmituksen aihe. Päällystettä on paikkailtu useaan otteeseen, mutta kuopat ovat palanneet nopeasti. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä ELY-keskus on vahvistanut, että kyseinen liittymä kunnostetaan perusteelli