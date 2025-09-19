Paikallisuutiset

Kuukauden ikäinen vauva pelastui, koska Oulaskankaalla oli päivystys – Kokenutta lääkäriä hirvittää päivystystoiminnan päättyminen

Ambulanssien riittävyys tulee olemaan ongelma, jos päivystystoiminta on vain Oulussa, katsoo lääkäri Herkko Sikkilä. – Jos alueella on kaikki ambulanssit kiinni pitkissä kuljetuksissa, saa Reisjärvellä rauhassa kuolla sydänkohtaukseen, kun sinne ei kukaan ehdi paikalle.

Lääkäri Herkko Sikkilä työskenteli aiemmin Oulaskankaan sairaalassa erikoissairaanhoidon ilta- ja yöpäivystyksessä. Yhden työvuoron aikana sattui kerran jopa kolme elvytystä, joista kaksi jäi eloon, yksi ei. Kuva: Herkko Sikkilän albumi
Pitkään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä työskennellyt lääkäri Herkko Sikkilä tietää, kuinka suuri tarve alueella on yöpäivystykselle. Sikkilä on yksi kansalaisaloitteen tekijöistä, jotka vaativat perusterveydenhuollon yöpäivystyksen jatkumista Oulaisissa.

Pitkät etäisyydet hoitoon on realiteetti, j

