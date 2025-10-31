Videot
Hirvi voi päätyä peijaiskeittoon tai auton keulaan – Kuuntele laukaus ja katso video saaliin käsittelystä
Hirvien liikehdintä ja syksyinen valtatie 27 Ylivieskan ja Pyhäjärven välillä kertoo kaksi tarinaa: Toinen päättyy metsästäjän pataan, toinen pimeällä tiellä auton keulaan.
Työmatkat taittuvat syksyisin mennen tullen hämärässä tai pimeässä. Siksi tarkkailen tienpientareita entistä tarkemmin.
Valtatie 27 on yksi tärkeimmistä työmatkaliikenteen väylistä Ylivieskaan. Tällä 90 kilometrin matkalla liikennöi keskimääräisesti 3000 autoa vuorokaudessa. Liikennemäärät vaihteleva