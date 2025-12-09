Paikallisuutiset
Ylivieskan tulevan vuoden budjetti maaliin: Lentokentän valot sammuivat äänestyksessä, nuorisovaltuusto toivoi joululahjaksi uutta lukiota
Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden viimeisessä kokouksessaan 2026 talousarvion ja tulevien vuosien taloussuunnitelman. Tiukka budjetti eteni pääosin yksimielisesti, mutta investointiosan kohdalla käytiin yksi vääntö.
Ylivieskan kaupunginvaltuusto on lyönyt lukkoon kaupungin ensi vuoden rahankäytön. Vuoden 2026 talousarvio sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelma hyväksyttiin kokouksessa maanantai-iltana. Hyväksytty talousarvio tähtää noin 150 000 euron ylijäämään, mikä ei jätä juurikaan liikkumavaraa yllättävill