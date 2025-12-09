Paikallisuutiset

Ylivieskan tulevan vuoden budjetti maaliin: Lentokentän valot sammuivat äänestyksessä, nuorisovaltuusto toivoi joululahjaksi uutta lukiota

Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina vuoden viimeisessä kokouksessaan 2026 talousarvion ja tulevien vuosien taloussuunnitelman. Tiukka budjetti eteni pääosin yksimielisesti, mutta investointiosan kohdalla käytiin yksi vääntö.

