Viihde

Tunnistatko kuka on joulupukki? - Vastaa ja osallistu arvontaan

Kalajokilaakso

Kalajokilaaksossa on havaittu valepukki! Lukijoidemme tehtävänä on arvata, kuka paikallinen toimija on pukeutunut joulupukiksi.

Hän on ollut kilttinä jo vuosituhansia tai ainakin vuodesta 1988. Pukki tunnustautuu itse tietysti todella jouluihmiseksi ja laittaa mielellään jouluvalot jo marraskuussa. K