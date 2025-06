Ihmiset

”Sun Pampas on nyt löytänyt oman muotonsa” - Festarikonkarille tärkeintä ovat tunnelma ja tapaamiset

Juhani Löfbackan mielestä on tärkeää, että kaupungissa järjestetään yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Kuva: Senni Laitila

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Ylivieskalainen Juhani Löfbacka on kokenut Sun Pampas -kävijä, joka on ollut mukana festivaaleilla alusta asti. Tapahtuman 33-vuotisen historian aikana hän on jättäytynyt pois vain kahdesti.

– Alun perin osallistuin tapahtumaan ihan vain siitä ilosta, että Ylivieskassa vihdoin tapahtui jotain. Oli hi