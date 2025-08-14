Paikallisuutiset

Sievissä on Suomen pohjoisin siirtonurmen tuotantotila – ”Aika näyttää, onko tämä kannattavaa”

Hernesalon tilalla on meneillään ensimmäinen siirtonurmen nostokesä. Kuva: Teemu Kontro

Jouni ja Heli Toivola muunsivat perheen perintötilan Suomen pohjoisimmaksi siirtonurmikon tuotantotilaksi. Kaksi vuotta kasvatettua nurmea on aloitettu nostamaan tänä kesänä.

Teemu Kontro Kalajokilaakso

Vuonna 2023 Jouni ja Heli Toivola alkoivat kasvattamaan siirtonurmea perheensä perintötilalla Sievissä Vääräjoen varrella. Tänä kesänä he ovat aloittaneet ensimmäiset nostonsa asiakkaille, jotka haluavat nopeasti valmiin ja siistin nurmikon piha-alueilleen.

Suunnitelmat siirtonurmen tuottamiseen siir