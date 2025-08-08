Ihmiset

Sara-koira jahtaa menestystä Maailman Voittaja -näyttelyssä – ”Hänestä kasvaa vielä aikamoinen tähti”

Koiran harjailua ennen viimeistelytrimmiä Airbnb-kämpässä Helsingissä. Kuva: Satu Kauppila

Tänä viikonloppuna Helsingissä järjestettävään WDS-koiranäyttelyyn saapuu yli 20 000 koiraa ympäri maailman. Satu ja Matti Kauppila lähtevät hakemaan menestystä koiransa Saran kanssa.

Kalajokilaakso

Maailman suurimpiin koiranäyttelyihin kuuluva World Dog Show eli Maailman Voittaja -näyttely saapuu tänä viikonloppuna Helsinkiin. Viimeksi vuonna 2014 Suomessa järjestettyyn näyttelyyn on ilmoittautunut lähes 24 000 koiraa yli 40 maasta. Heidän joukossaan on myös 15 kuukautta vanha bichon frisé Sar

