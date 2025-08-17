Urheilu
Ruunakunkkarit keräsi ravien ystävät Ylivieskaan – ”Osaisikohan sitä hengittääkään ilman hevosia?”
Ravikansa viihtyi jälleen Ruunakunkkareissa Keskisen raviradalla viikonloppuna. Lajin legendaa Ahti Antti-Roikoa kunnioitettiin hienolla eleellä.
Ylivieskan ravikesä huipentui viikonloppuna Keskisen raviradalla Ruunakunkkareissa. Kaksipäiväisen ravitapahtuman aikana kisattiin muun muassa Malja-ajo sekä Karin Maili kuin myös valtakunnallinen Toto75-kierros.
Oheisohjelmaa oli tarjolla myös perheen pienimmille. Katsomon nurmirinteessä yleisöä iha