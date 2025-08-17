Urheilu

Ruunakunkkarit keräsi ravien ystävät Ylivieskaan – ”Osaisikohan sitä hengittääkään ilman hevosia?”

Tarja Isokoski seuraa keskittyneenä oman hevosensa kisasuoritusta. Kuva: Teemu Kontro

Ravikansa viihtyi jälleen Ruunakunkkareissa Keskisen raviradalla viikonloppuna. Lajin legendaa Ahti Antti-Roikoa kunnioitettiin hienolla eleellä.

Kalajokilaakso

Ylivieskan ravikesä huipentui viikonloppuna Keskisen raviradalla Ruunakunkkareissa. Kaksipäiväisen ravitapahtuman aikana kisattiin muun muassa Malja-ajo sekä Karin Maili kuin myös valtakunnallinen Toto75-kierros.

