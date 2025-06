Ajankohtaista

Punkkien kanssa niitylle kierimään vai sukka nurinpäin jalkaan? - Kertaus juhannustaikojen saloihin

Jos on tähätön Jussi, niin on jyvätön Jaakko. Näin kuuluu ylivieskalainen sananlasku, joka viittaa juhannuspäivänä vietettävään Jussin nimipäivään.

Kati Pehkosen omiin juhannusperinteisiin kuuluu punaisen heran keittäminen sekä saunominen. Kuva: Viivi Mustiala

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalainen keskikesän juhla on vuosisatoja vanha perinne, vaikka juhlan tavat ja merkitys ovat ajan myötä hieman muuttuneet. Alun perin juhannusta on vietetty Suomessa Ukon juhlana, jolloin on kokoonnuttu yhteen juhlistamaan kukoistavaa luontoa, valoa ja hedelmällisyyttä. Maanviljelys on ollut vuos