Ajanviete
Polut ja laavut yhdessä tutuiksi – ”Maanantait on kivoja, kun saa makkaraa iltapalaksi”
Ylivieskan liikuntapalvelut ja Ylivieskan Latu järjestävät maanantaisin Polut ja laavut tutuiksi -tapahtumaa, jossa tutustutaan lähialueen retkeilykohteisiin.
Vuosittain syksyllä ja keväällä paikalliset pääsevät tutustumaan Ylivieskan ja sen lähialueiden parhaisiin retkeilypaikkoihin yhteisillä opastetuilla retkillä. Viimeiset 30 vuotta Ylivieskan kaupungilla liikunnanohjaajana työskennellyt Mervi Jutila on ollut järjestämässä suosittua tapahtumaa jo lähe