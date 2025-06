Paikallisuutiset

Myös kalajokinen yritys rakentamassa Suomen pisintä siltaa – ”Jos tarjottaisiin vastaavaa, niin lähtisin mukaan heti”

Kruunuvuorensillan asentaminen, huhtikuu 2023. Kuva: Silta-asennus Mäkelä Oy

Kaisla Sandholm Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Silta-asennus Mäkelä Oy on kalajokinen yritys, joka on perustettu vuonna 1995. Se on ollut asentamassa Helsingissä Kruunuvuorensiltaa, josta tulee valmistuessaan Suomen pisin silta, 1191 metriä. Yrityksen vakioporukkaan kuuluu viisi henkilöä, mutta esimerkiksi Helsingin siltatyön yhteydessä on hyödy