Maaliskuussa avattu Pyörähuolto Ylivieska tähtää jo laajennukseen – Puhelin soi 50 kertaa päivässä

Heikki Koskela avasi Pyörähuolto Ylivieskan Asemakadulle maaliskuussa. Kuva: Teemu Kontro

Maaliskuussa Ylivieskan keskustaan pyörähuoltamon avannut Heikki Koskela miettii jo suurempiin tiloihin muuttamista.

Teemu Kontro Kalajokilaakso

Heikki Koskelan puhelin on soinut herkeämättä koko heinäkuun. Kesälomakauden vilkkaus on yllättänyt Oulaisista lähtöisin olevan pyörähuoltamon yrittäjän. Hän on jo suunnitellut suurempiin liiketiloihin muuttamista, vasta muutama kuukausi liikkeen aukaisemisen jälkeen.

