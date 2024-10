Paikallisuutiset

Veljekset lähdössä evakkoon Sodankylästä 17.9.1944. Kuva: SA-kuva.

Lapin sota elää sukupolvet ylittävässä muistissa

Anssi Tapio Kalajokilaakso

– Lapin sodan merkitys on vielä tänä päivänä suuri. Ei niin silmiinpistävästi, mutta se on tärkeää myös niille, jotka eivät itse sotaa kokeneet. Se on ylisukupolvinen kokemus, sanoo etnologian professori Helena Ruotsala.

Hän selvitteli lappilaisten muistoja ja tuntemuksia artikkeliinsa, joka julkaist