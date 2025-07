Tapahtumajutut

Kohtaamispaikka entisille ylivieskalaisille - Parkkiman Laulumiehet esiintyvät jälleen Ylivieskassa

Parkkiman Laulumiehet Kuva: Asko Leppilammen albumi

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Ylivieskassa järjestetään mieskuorokonsertti lauantaina 2. elokuuta, kun Parkkiman Laulumiehet esiintyvät Suvannon kappelissa. Aikaisempina vuosina konserttipaikkana on toiminut Ylivieskan kirkko. Tänä kesänä tapahtumapaikka on eri, koska kirkossa on käynnissä uusien urkujen rakennustyöt.

