Kolumnit

Kaupunginjohtajan kynästä -kolumni: Kuntavaalit on käyty - ”Haluan tehdä hyvää yhteistyötä päättäjien kanssa”

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kesäkuu 2025

Kevään kuntavaalit on käyty ja luottamushenkilöpaikat on jaettu myös Ylivieskassa. Vielä kerran onnittelut tehtäviin valituille! Osa uusista toimielimistä on jo kokoontuneet ja toisilla työ alkaa kesävapaan jälkeen. Kokoonnuimme uuden valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina k