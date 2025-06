Kolumnit

Kansalainen Kune palaa ja Nelli, 8, viettää aikaa kuussa - Lue täältä Kunen uusi pakina!

Kansalainen Kune tulee ihan puskista. Kuva: Pirjo Kunelius

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mualimanloppu tulloo! huusi entinen kommunisti, kun Kalajokilaaksoa selaili ja näki siellä yllättäen Kansalainen Kunen lärvin.

Mutta niin se vaan on.

Kansan ääntä on kuultu. Kansalaiset ovat ottaneet vahvasti kantaa tämän pakinapalstan uuteen tulemiseen. On maaniteltu, on vaadittu ja on suorastaan pai