Humppaa, saunaa ja kauhua – Näin vitsistä kasvoi pelihitti, josta kiinnostuivat Japanin isoimmat pelimediat: ”Se tuntuu Ylivieskan kossille järkyttävän hurjalta”

Ylivieskalaislähtöinen Amos Sorri asuu Japanissa.

Kun Amos Sorri teki vitsillä saunanlämmityssimulaattorin, hän ei arvannut sen kasvavan ilmiöksi, joka nostaisi ylivieskalaiskossin maailman kartalle. Nyt Japanissa asuva indie‑pelintekijä tietää, mitä pelialan mahdollisuudet ja paineet voivat tarkoittaa.

Meliina Anias Kalajokilaakso

Kiinnostus kuvataiteeseen on kulkenut hänellä lapsuudesta asti. Ensin sarjakuvien muodossa, mutta teini‑iässä Sorri kokeili ensimmäisen kerran pelien ohjelmointia.

– Pelit ovat taiteen muotona kiinnostavia, sillä niissä voi yhdistellä monia eri osa‑alueita. Nämä mahdollisuudet ovat aina kiehtoneet in