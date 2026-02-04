Paikallisuutiset
Robotit rullasivat Ylivieskan kaduille – KPO:n uusin palvelu käynnistyi tänään
KPO:n verkkokaupan kuljetusrobotit aloittivat työnsä Ylivieskassa keskiviikkoaamuna. Uudet arjen apurit herättivät kiinnostusta jo viime viikolla, kun ne ilmestyivät kauppoihin.
Ylivieskaan on viimein saapunut uusia kuusipyöräisiä arjen apureita. KPO:n verkkokaupan kuljetusrobotit aloittivat työnsä tänä aamuna ja puksuttavat nyt tilauskuljetuksia suoraan kotioville. Odotettuja kuljetusrobotteja ilmestyi Ylivieskassa KPO:n kauppoihin viime viikolla. Sen jälkeen niistä onkin