Robotit rullasivat Ylivieskan kaduille – KPO:n uusin palvelu käynnistyi tänään

Kuljetusrobotit olivat asemissa Kaisaniemen Salella varhain keskiviikkoaamuna. Kaupan seinustalla oleva mainoslakana ohjeistaa jättämään roboteille tilaa. Kuva: Pirjo Kunelius

KPO:n verkkokaupan kuljetusrobotit aloittivat työnsä Ylivieskassa keskiviikkoaamuna. Uudet arjen apurit herättivät kiinnostusta jo viime viikolla, kun ne ilmestyivät kauppoihin.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Ylivieskaan on viimein saapunut uusia kuusipyöräisiä arjen apureita. KPO:n verkkokaupan kuljetusrobotit aloittivat työnsä tänä aamuna ja puksuttavat nyt tilauskuljetuksia suoraan kotioville. Odotettuja kuljetusrobotteja ilmestyi Ylivieskassa KPO:n kauppoihin viime viikolla. Sen jälkeen niistä onkin