Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Kuuluuko lasten ja nuorten ääni? He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuore Perhepulssi-kyselyn mukaan perheiden taloudelliset haasteet ovat syventyneet ja koskettavat yhä useampia. Kun vielä vuosi sitten erityisessä puristuksessa olivat yksinhuoltajat, nyt jo 22 prosenttia kahden aikuisen perheistä kertoo, ettei tulojen ja menojen yhtälö enää täsmää.

Nämä luvut kertovat aikuisten kokemuksista. Paikallislehdessä kysymme, kuuluuko näiden perheiden lasten ja nuorten ääni silloin, kun puhutaan heidän elämästään ja tulevaisuudestaan. Onko heillä mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja siitä, miten perheiden vaikeudet heijastuvat heidän arkeensa?

Uutismedian liiton tuore tutkimus Nuoret ja uutismediasuhde osoittaa, että vain 10 prosenttia nuorista kokee näkemyksensä kuuluvan mediassa erittäin hyvin. Samaan aikaan yli puolet (51 %) kokee tulevansa kuulluksi melko tai erittäin huonosti.

Tämä on viesti, johon täytyy suhtautua vakavasti. Usein äänessä ovat auktoriteetit, vaikka päätöksillä on suora vaikutus lasten ja nuorten elämään. Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heillä on oikeus kertoa mielipiteensä – ja oikeus siihen, ettei heidän näkemyksiään sivuuteta tai muokata aikuislähtöiseksi.

Lapset ja nuoret pystyvät muodostamaan ja perustelemaan mielipiteensä. He ovat myös kekseliäitä ideoimaan uusia ratkaisuja. Lasten ja nuorten säätiön järjestämä Spring-ideakilpailu on tästä hyvä esimerkki: se antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin ja vahvistaa tulevaisuususkoa ja toimijuutta.

Monen ongelman ratkaisu voi olla lähempänä kuin osaamme ajatella. Tämän vuoden Spring-kilpailun semifinalistien ideat siitä kertovat: munankuorista valmistetaan suojakuoria ja planktonilla puhdistetaan ilmaa.

Paikallislehti on alueensa yhteinen muisti ja paikallisten ihmisten ääni. Pienessä toimituksessa korvat ovat auki kylillä – ideat eivät synny ylhäältä, vaan kaupan kassajonossa, somessa ja lukijoiden vinkeissä. Sama koskee lapsia ja nuoria: he voivat vaikuttaa omiin asioihinsa myös paikallislehden kautta.

Nuorten on mahdollista lähettää toimitukseen mielipidekirjoituksia, kuvia ja videoita aiheista, joihin he haluavat huomiota. Juttuvinkkejä voi lähettää matalalla kynnyksellä, ja toimitukselle voi esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Paikallislehti voi toimia myös siltana – yhdistäjänä tekijän ja avun tarvitsijan välillä.

