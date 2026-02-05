Paikallisuutiset
Ylivieskan S-market etenee rakentamisputkeen: ”Aikataulu täsmentyy, mutta se on seuraavana”
KPO:lla on useita hankkeita käynnissä samaan aikaan. Uudenkaarlepyyn jälkeen Ylivieskaan rakennetaan S-market, joka aikanaan korvaa nykyisen Valtakadun Salen.
Viime aikoina KPO:lla on ollut monenlaista rautaa tulessa. Vasta alkaneiden robottikuljetusten lisäksi suurimpana mainittakoon viime vuoden huhtikuussa Ylivieskassa avattu Joutsentien uusi ABC ja Nivalassa rakenteilla oleva S-Market.
Suurinvestoinneissa uteliaisuutta on herättänyt myös tonttihankinta