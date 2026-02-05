Paikallisuutiset

Ylivieskan S-market etenee rakentamisputkeen: ”Aikataulu täsmentyy, mutta se on seuraavana”

KPO:lla on useita hankkeita käynnissä samaan aikaan. Uudenkaarlepyyn jälkeen Ylivieskaan rakennetaan S-market, joka aikanaan korvaa nykyisen Valtakadun Salen.

KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop. Arkistokuva: Biskop Joutsentien ABC:n harjannostajaisissa Ylivieskassa. Kuva: Pirjo Kunelius
Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Viime aikoina KPO:lla on ollut monenlaista rautaa tulessa. Vasta alkaneiden robottikuljetusten lisäksi suurimpana mainittakoon viime vuoden huhtikuussa Ylivieskassa avattu Joutsentien uusi ABC ja Nivalassa rakenteilla oleva S-Market.

Suurinvestoinneissa uteliaisuutta on herättänyt myös tonttihankinta

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä