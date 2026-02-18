Paikallisuutiset

Ylivieskan kuntatekniikan palvelut, tilapalvelut ja maankäyttöyksikkö yhteisiin vuokratiloihin ensi vuoden alusta

Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan palvelut, tilapalvelut sekä maankäyttöyksikkö ovat neuvotelleet yhteisten toimitilojen vuokraamisesta.

Ylivieskan kaupungin teknisen palvelukeskuksen toiminnot keskittyvät ja asiantuntijat löytyvät ensi vuoden alusta alkaen saman katon alta.

Kalajokilaakso

Muutto yhteisiin toimitiloihin tapahtuu ensi vuoden alussa ja uusi osoite on löytynyt Tulolantieltä.

Teknisten palveluiden lauta

