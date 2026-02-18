Paikallisuutiset
Ylivieskan kuntatekniikan palvelut, tilapalvelut ja maankäyttöyksikkö yhteisiin vuokratiloihin ensi vuoden alusta
Ylivieskan kaupungin teknisen palvelukeskuksen toiminnot keskittyvät ja asiantuntijat löytyvät ensi vuoden alusta alkaen saman katon alta.
Ylivieskan kaupungin kuntatekniikan palvelut, tilapalvelut sekä maankäyttöyksikkö ovat neuvotelleet yhteisten toimitilojen vuokraamisesta ja yhteinen osoite on nyt löytynyt.
Muutto yhteisiin toimitiloihin tapahtuu ensi vuoden alussa ja uusi osoite on löytynyt Tulolantieltä.
