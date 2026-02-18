Ihmiset

Tekoäly luovilla aloilla herättää keskustelua: ”Ei ihmisen kädenjälkeä noin vain korvata”, toteaa Taitaja-finalisti Jaana Nevala

Tekoälyn rooli luovilla aloilla herättää keskustelua suuntaan ja toiseen. Taitaja2026-kilpailun finaaliin edenneen media-alan opiskelijan Jaana Nevalan mielestä tekoäly ei tule korvaamaan ihmisen jälkeä.

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Seitsemän Jedun opiskelijaa neljästä eri lajista eteni Taitaja2026-finaaliin, joka järjestetään Tuusulassa toukokuussa. Yksi heistä on Ylivieskassa opiskeleva Jaana Nevala, joka eteni finaaliin mediasuunnittelussa.

Nevalan mukaan oli uskomatonta ja sykettä nostattavaa nähdä oma nimi finalistien jouko

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä