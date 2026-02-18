Ihmiset
Tekoäly luovilla aloilla herättää keskustelua: ”Ei ihmisen kädenjälkeä noin vain korvata”, toteaa Taitaja-finalisti Jaana Nevala
Tekoälyn rooli luovilla aloilla herättää keskustelua suuntaan ja toiseen. Taitaja2026-kilpailun finaaliin edenneen media-alan opiskelijan Jaana Nevalan mielestä tekoäly ei tule korvaamaan ihmisen jälkeä.
Seitsemän Jedun opiskelijaa neljästä eri lajista eteni Taitaja2026-finaaliin, joka järjestetään Tuusulassa toukokuussa. Yksi heistä on Ylivieskassa opiskeleva Jaana Nevala, joka eteni finaaliin mediasuunnittelussa.
Nevalan mukaan oli uskomatonta ja sykettä nostattavaa nähdä oma nimi finalistien jouko