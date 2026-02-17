Paikallisuutiset
Jatkokaavoitus mahdollistaa Taanilan liikealueen laajenemisen länteen – Kaavaprosessi etenee ripeästi
Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi tiistaina Taanilan liikealueen asemakaavan laajennuksen käynnistämisen. Päätös avaa tien alueen kasvulle länteen ja jopa mittavan erikoiskaupan suuryksikön sijoittumiselle.
Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta näytti Taanilan liikealueen jatkokaavoitukselle vihreää valoa kokouksessaan 17.2. Kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa Taanilan liikealueen laajeneminen länteen päin.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava mahdollistaa suunnittelualueelle tilaa vaativan eri