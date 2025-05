Paikallisuutiset

Ylivieskalaislähtöinen friikkidiskoduo julkaisee kakkosalbuminsa tänään

Ylivieskalaislähtöinen friikkidiskoduo The Alibies julkaisee kakkosalbuminsa Too Fragile for Fame 23.toukokuuta cd:nä ja digitaalisena. Levy on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle debyyttialbumille Alibies for Failure ja 2018 ilmestyneelle minialbumille Future Anxieties.

Aikoinaan Ylivieskan Niemelänkyl