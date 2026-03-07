Muualta Hillasta: Arjen säästöjä punalapputuotteilla – ”Jos siellä on kerran ihan käypästä tavaraa niin, miksi sitä ei käyttäisi”

Ruoka

Kunnon ruisleipää Irja Lehikoinen ja Juha Leinonen ostavat mielellään punalaputettuna. Se ei mene vanhaksi, pikemminkin paranee vanhetessaan. Kuva: Mari Heikura

Kaksi erilaista ruokakuntaa kertoo, kuinka he säästävät ruokakuluissaan. Keinoihin kuuluvat punalaputetut tuotteet sekä omavaraisuus.

Kalajokilaakso

Kukapa ei olisi joskus ilahtunut kauppareissulla, kun oma suosikkituote löytyy hyllystä punalapulla varustettuna tarjouksesta. Parasta ennen päiväyksen lähestyessä kaupat alentavat tuotteiden hintaa välttääkseen hävikkiä.

Osa kaupoista käyttää myös muun värisiä kuin punaisia lappuja, mutta punalapput

