Muualta Hillasta: Arjen säästöjä punalapputuotteilla – ”Jos siellä on kerran ihan käypästä tavaraa niin, miksi sitä ei käyttäisi”

Kaksi erilaista ruokakuntaa kertoo, kuinka he säästävät ruokakuluissaan. Keinoihin kuuluvat punalaputetut tuotteet sekä omavaraisuus.
Kukapa ei olisi joskus ilahtunut kauppareissulla, kun oma suosikkituote löytyy hyllystä punalapulla varustettuna tarjouksesta. Parasta ennen päiväyksen lähestyessä kaupat alentavat tuotteiden hintaa välttääkseen hävikkiä.
Osa kaupoista käyttää myös muun värisiä kuin punaisia lappuja, mutta punalapput