Valot ikuistettiin videolle: Kulttuurijohtaja paljastaa nyt, mitä 2 000 ihmisen elämys maksoi, ja voisiko valot säilyttää

Safaripuisto muuttui viime perjantaina satumaaksi. Ylivieskan kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa avaa onnistumisen taustoja ja paikalliset valohahmot kertovat rooleistaan.

Helmikuun valot -tapahtuman kuluja kuten tuliakrobatiaesityksiä katettiin Oulu2026 -avustuksella. Kuva: Jenni Kankaanpää
Ylivieskan kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa palasi lomaltaan ja pääsi heti vastaamaan valotapahtumaan liittyviin kysymyksiin. Safaripuisto, joka oli uusi paikka kaupungin valotapahtumalle, osoittautui viime perjantaina nappivalinnaksi.

– Paikka osoittautui oikein mainioksi paikaksi tällaiselle tapahtu

