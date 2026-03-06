Tapahtumajutut
Valot ikuistettiin videolle: Kulttuurijohtaja paljastaa nyt, mitä 2 000 ihmisen elämys maksoi, ja voisiko valot säilyttää
Safaripuisto muuttui viime perjantaina satumaaksi. Ylivieskan kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa avaa onnistumisen taustoja ja paikalliset valohahmot kertovat rooleistaan.
Ylivieskan kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa palasi lomaltaan ja pääsi heti vastaamaan valotapahtumaan liittyviin kysymyksiin. Safaripuisto, joka oli uusi paikka kaupungin valotapahtumalle, osoittautui viime perjantaina nappivalinnaksi.
– Paikka osoittautui oikein mainioksi paikaksi tällaiselle tapahtu