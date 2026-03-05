Ihmiset

Toimittaja palasi vuosien tauon jälkeen rinteeseen: ”Sitä vauhdin huumaa on hankalaa pukea sanoiksi” – Katso video

Hiihtoloma kääntyy jo ehtoopuolelle, mutta sesonki jatkuu. Kalajokilaakson avustava toimittaja palasi vuosien tauon jälkeen Louetille laskettelemaan ja haastattelemaan asiakkaita.

Sampo Kallio ja Eeli Pöllä nauttivat Louekallion rinteistä. Kuva: Meliina Anias
Talviloma on loistavaa aikaa erinäisille liikunta-aktiviteeteille, ja monet suuntaavat pohjoiseen nauttimaan laskemisen riemusta. Mahdollisuus laskemiseen löytyy paikallisesti Sievin Louekalliolta. Toimittaja kävi kokeilemassa, miltä Louekallion rinteet tuntuivat.

Kalajokilaakson alueelta kotoisin ol

