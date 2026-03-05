Ihmiset
Toimittaja palasi vuosien tauon jälkeen rinteeseen: ”Sitä vauhdin huumaa on hankalaa pukea sanoiksi” – Katso video
Hiihtoloma kääntyy jo ehtoopuolelle, mutta sesonki jatkuu. Kalajokilaakson avustava toimittaja palasi vuosien tauon jälkeen Louetille laskettelemaan ja haastattelemaan asiakkaita.
Talviloma on loistavaa aikaa erinäisille liikunta-aktiviteeteille, ja monet suuntaavat pohjoiseen nauttimaan laskemisen riemusta. Mahdollisuus laskemiseen löytyy paikallisesti Sievin Louekalliolta. Toimittaja kävi kokeilemassa, miltä Louekallion rinteet tuntuivat.
Kalajokilaakson alueelta kotoisin ol