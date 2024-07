Paikallisuutiset

”Luonnossa on jotain omaa taikaa”‒ Ylivieskalainen Tiia Kariniemi osti metsää suojellakseen sitä, katso kuvat ja video Satolasta

Tiia Kariniemi osti metsää suojellakseen sitä.

Metsätien varrella on piha, jossa seisoo mökki. Taustalla kuuluu ainoastaan lintukuoron laulantaa. Kun katsoo pihalla ympärilleen, näköala on maata ja metsää. Tunnelma on taianomainen. Sellainen on ylivieskalaisen Tiia Kariniemen ja hänen puolisonsa metsäpalsta.

Meliina Anias Kalajokilaakso

Lapsuudessa kodin lähimetsät olivat Tiia Kariniemelle kuin maalaislapsen leikkipuisto, jossa hän tykkäsi seikkailla. Teini-iässä hän haaveili kaupunkielämästä, ja myöhemmin lapsiperheen pyörittäminen vei huomion luonnosta.

Hän löysi metsän merkityksen uudestaan masennuksen ja uupumuksen myötä, ja haa