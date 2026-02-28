Tapahtumajutut

Helmikuun valot haluttaisiin säilyttää, eikä ihme – Katso kuvakooste tapahtumasta täynnä valoataidetta ja tuliakrobatiaa

Kun ilta pimeni perjantaina Ylivieskassa, Safaripuisto heräsi eloon. Oulu2026-juhlavuoden Helmikuun valot -tapahtuma veti alueelle valtavan väkijoukon.

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Safaripuisto muuttui satumaaksi osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -juhlavuotta ja tapahtuma onnistui kutsumaan väkijoukon yhteen saman tulen ja valon äärelle. Se kävi selväksi, kun tuhannet tapahtumakävijät vaelsivat puistossa tutkimassa taidetta.

Usein ikuisuudelta tuntuvan talven pimeytt

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä