Paikallisuutiset
”Sali kohahti, moni nyökkäsi, tunne oli yhteinen” – Kaupungin säästöpaineet ja Ojakylän asukkaat kohtasivat
Koulun lakkauttamista käsitellyt kuulemistilaisuus veti Ojakylän liikuntasalin ääriään myöten täyteen. Kaupunki perustelee vaikeaa päätöstä säästötarpeilla, mutta kyläläisten mielestä vaakakupissa painaa muut asiat.
Ylivieskan Ojakylän koulun liikuntasali oli keskiviikkoiltana ääriään myöten täynnä. Tiivis tunnelma ei johtunut vain penkkiriveistä, vaan jännittyneestä ilmapiiristä.
Kaupungin järjestämä kuulemistilaisuus koulun lakkauttamisesta on kyläläisille paljon enemmän kuin hallinnollinen, tarkasti aikataulu