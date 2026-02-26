Paikallisuutiset

”Sali kohahti, moni nyökkäsi, tunne oli yhteinen” – Kaupungin säästöpaineet ja Ojakylän asukkaat kohtasivat

Ojakylän koulun valot paloivat keskiviikkoiltana pitkään. Kyläläiset saapuivat sankoin joukoin kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin koko kylän tulevaisuuteen vaikuttavaa kouluverkkoratkaisua. Kuva: Jenni Kankaanpää

Koulun lakkauttamista käsitellyt kuulemistilaisuus veti Ojakylän liikuntasalin ääriään myöten täyteen. Kaupunki perustelee vaikeaa päätöstä säästötarpeilla, mutta kyläläisten mielestä vaakakupissa painaa muut asiat.

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskan Ojakylän koulun liikuntasali oli keskiviikkoiltana ääriään myöten täynnä. Tiivis tunnelma ei johtunut vain penkkiriveistä, vaan jännittyneestä ilmapiiristä.

Kaupungin järjestämä kuulemistilaisuus koulun lakkauttamisesta on kyläläisille paljon enemmän kuin hallinnollinen, tarkasti aikataulu

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä