Paikallisuutiset

Viikonloppu alkoi ulosajoilla Sievissä ja Ylivieskassa – ”Jos olisit itse avun tarpeessa, miltä se tuntuisi, kun kaikki ajaisivat ohi?”

Sää lauhtui viikonlopuksi, ja Jokilaaksojen tiet ovat muuttuneet erittäin liukkaiksi. Poliisi muistuttaa, että laki velvoittaa pysähtymään onnettomuuspaikalle.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Sää lauhtui viikonlopun kynnyksellä, ja perjantaina Ylivieskassa tihkutti vettä. Samaan aikaan liikenne on ollut vilkasta alkavan hiihtoloman ja paikallisten tapahtumien vuoksi. Perjantaina Ylivieskan Safarilla oli tapahtuma, ja väkeä oli poliisin mukaan liikenteessä paljon.

Tiet ovat nyt petollisen