Energiaa meillä on, mutta missä on joustava kulutus? – Janne Keränen kirjoittaa Työmaa-kolumnissaan energiaan liittyvistä mahdollisuuksista

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee yli kolmannes Suomen tuulivoimakapasiteetista. Ylivieskan elinvoimapalveluiden projektipäällikkö Janne Keränen kirjoittaa kolumnissaan siitä, kuinka elinvoimaa syntyy, kun energian tuotanto ja kulutus kohtaavat.

Kolumnistikuva Janne Keränen, Ylivieskan elinvoimapalvelut, projektipäällikkö Kuva: Jenni Rättyä

Kalajokilaakso

Tammikuu ja helmikuun alku muistuttivat konkreettisesti, mistä sähkömarkkinassa on kyse. Kun pakkanen kiristyy ja tuuli tyyntyy, hinnat nousevat. Pörssisähkön keskihinta nousi tammikuussa yli 14 senttiin ja helmikuun alussa lähes 24 senttiin. Korkeimmat hinnat kävivät yli 80 snt/kWh. Monessa kodissa