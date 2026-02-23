Mielipiteet

Pällijeffin poikkitaiteellinen teos: Nykyajan ihmettelyä

Viljami Pälli
Kalajokilaakso

Robokuljetukset kurvasivat Ylivieskan kaduille helmikuussa. ”On tämä nykyaika kyllä omituinen”, paikallisen taiteilijan tuoreimmassa piirroksessa päivitellään. Kuva: Viljami Pälli
