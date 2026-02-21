Mielipiteet

”Hätäpäissään tehtyjen näennäisten säästöjen, kuten Oulaskankaan yöpäivystyksen lopettaminen, johtavat entistä suurempiin säästötarpeisiin”, kirjoittaa Mikko Polvinen mielipidekirjoituksessaan

Kansanedustaja Mikko Polvinen sai yhdistysvierailullaan lahjaksi Tuokiotuvan kirjoituskilpailun satoa kokoavan Elettyä elämää -kirjan. ”Kirjan tarinat muistuttivat siitä, että ihmistä varten tätä työtä tehdään”, Polvinen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan. Kuva: Anne Isokoski
Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olen hämmästellyt eduskunnassa sitä, kuinka vähän ikäihmisten asioista eduskunnassa keskustellaan. Sitä, kuinka palveluverkkojen suunnittelussa ikääntyneen kansanosamme ääni jää usein taka-alalle. Tämä näkyy konkreettisesti ihmisten arjessa todellisina huolenaiheina varsinkin täällä Itä- ja Pohjois-

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä