Paikallisuutiset

Yritysjärjestely rokotti Sievin verotuloja – Listasimme alueen yritysten tulot ja verot

Yhden yrityksen omistusjärjestely pudotti Sievin yhteisöveroja roimasti viime verovuonna, vaikka kunnassa muuten mennään nousujohteisesti. Verotiedot paljastavat, kuinka pienikin muutos yrityskentässä näkyy nopeasti kunnan tuloissa – ja mitkä alueen yritykset maksoivat nyt eniten veroa.

Sievin kunnanjohtaja Antti-Jussi Vahtealan mukaan Sievissä kohtuullisen suuri osuus kunnan verotuloista tulee yhteisöveroista, mutta vuosittaisia vaihteluita on paljon. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun kunnassa juhlitaan hyvää verovuotta, naapurissa saatetaan kiristää kukkaronnyörejä. Seuraavana vuonna tilanne voi olla päinvastoin. Verotiedot paljastavat, että useimmissa kunnissa asukkaiden tulot ovat nousseet, mutta yritysten menestys on jakautunut epätasaisesti ja vuosittaiset vaihtelut ovat